Oviedo abre la inscripción para que sus comercios obtengan el sello 'Comercio Verde'

Archivo - Calle Pelayo, en Oviedo, zona comercial, - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el plazo para que los comercios de la ciudad se incorporen al programa Comercio Verde y Circular de Asturias. Los establecimientos interesados ya pueden inscribirse de forma gratuita en una iniciativa que ofrece asesoramiento técnico, formación y medidas para mejorar su eficiencia y sostenibilidad.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, este programa se enmarca en la iniciativa 'Creo en Oviedo', de dinamización del comerico local y está desarrollado en colaboración con el Principado de Asturias y Cogersa.

Los establecimientos participantes recibirán un diagnóstico individualizado de su negocio y propuestas concretas de mejora en ámbitos como el consumo energético, la gestión de residuos, la huella de carbono o las compras sostenibles.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha animado a los establecimientos ovetenses a sumarse a la iniciativa. "Queremos que los comercios de Oviedo aprovechen todos los recursos que tengan a su alcance para mejorar sus negocios. En este caso hablamos de un programa gratuito que les ofrece asesoramiento especializado y propuestas concretas que pueden aplicar en su día a día para ser más eficientes y competitivos", ha señalado.

El programa contempla una primera visita técnica al establecimiento para analizar cuestiones como los consumos, la iluminación, la climatización, los equipos o la gestión de residuos. A partir de esta información se elabora un informe ambiental individualizado con propuestas de mejora. Los participantes también tendrán acceso a formación online en sostenibilidad y economía circular y al acompañamiento de personal especializado durante el proceso.

Una vez completado el programa, los establecimientos recibirán el distintivo Comercio Verde Asturias, que podrán exhibir en sus locales. Además, podrán formar parte de la difusión del programa y dar visibilidad a su negocio y a las medidas implantadas en materia de sostenibilidad.