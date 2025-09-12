Oviedo acoge la exposición fotográfica 'Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España'

Archivo - Inauguración de la exposición sobre el reinado de Felipe VI en el Palacio Real - CASA DE S.M. EL REY - Archivo

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá a partir del 26 de septiembre la exposición 'Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España', organizada por la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino y la Fundación Cultural de la Nobleza Española, en colaboración con la Fundación Princesa de Asturias.

La exposición podrá visitarse desde el 26 de septiembre hasta el 31 de octubre en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados, de 10:30 a 19:00 horas, y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.

El objetivo de esta muestra es conmemorar la labor institucional del rey con motivo del décimo aniversario de su reinado. Según ha informado la Fundación Princesa en nota de prensa, esta exposición está concebida como un proyecto de ámbito nacional y ya ha recorrido distintas ciudades a lo largo del año hasta llegar a Oviedo, en la que será la última etapa de su itinerancia.

Su inauguración tendrá lugar el día 25, a las 19.00 horas, en un acto que contará con la presencia de Ana I. Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, y de María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, duquesa de Arcos y decana de la Diputación de la Grandeza de España.

A través de un vídeo documental y más de veinte fotografías de gran formato, la exposición refleja los momentos institucionales más relevantes de esta década de reinado, como la proclamación del S.M. el Rey por las Cortes Generales o la jura de la Constitución de S.A.R. Princesa de Asturias, junto con imágenes de carácter familiar, entre ellas, el último posado de Don Felipe y Doña Letizia con sus hijas en los jardines del Campo del Moro.

Desde su inauguración por Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de Madrid, la exposición ha podido visitarse en espacios emblemáticos, como la Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, la Fundación Duques de Soria, el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Archivo Histórico de Cáceres, el Museo de Málaga, el Palacio de la Capitanía General de La Coruña, el Almudín de Valencia, el Hospital del Rey de Melilla, la Escuela Naval de Marín o el Palacio de La Almudaina de Palma de Mallorca.

Los académicos Enrique Moradiellos y Publio López Mondéjar, especialistas en Historia y Bellas Artes respectivamente, han comisariado la exposición, que cuenta además con la colaboración de Francisco Bocanegra en la museografía. Como complemento, se ha editado una publicación gratuita en formato periódico que acompaña a la muestra.