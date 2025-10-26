Oviedo acoge este lunes la firma de un acuerdo para crear un nuevo espacio internacional de investigación médica

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 27 de octubre, se firmará en Oviedo el acuerdo para la creación de un nuevo espacio internacional de investigación médica, que unirá a destacadas instituciones académicas de relevancia mundial. El acto tendrá lugar a las 11.30 horas en la sede del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, y contará con la presencia de representantes de la Universidad de Oviedo y del Tecnológico de Monterrey.

El acuerdo será rubricado por el presidente del Instituto Universitario Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega Sanz; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, David Garza.

También asistirán, entre otros, José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de FEMSA y mecenas del proyecto; Ricardo Saldívar, consejero del Tecnológico de Monterrey; Per-Olof Berggren, investigador del Instituto Karolinska, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El programa del evento se completa con una mesa redonda sobre los últimos avances en investigación oftalmológica y con una ponencia a cargo del profesor Per-Olof Berggren, que presentará su proyecto sobre el estudio de la diabetes a través de la cámara anterior del ojo.