Oviedo acoge este sábado la marcha por la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano

Archivo - Manifiestación por la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La manifestación por la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano sale este sábado a las 12.00 horas de la Estación del Norte de Oviedo, dentro de los actos de la Selmana de les Lletres Asturianes.

La convocatoria, organizada por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA), recorrerá la calle Uría hasta finalizar en la plaza de La Escandalera, donde está prevista la lectura del manifiesto.

Se trata de la 39 edición de esta movilización en defensa de la oficialidad lingüística. Al término del recorrido, la organización ha programado un concierto del grupo de música tradicional feminista 'Nun Tamos Toes'.