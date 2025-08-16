Oviedo acoge la sexta edición de LINK con arte audiovisual y realidad extendida

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Experiencias Culturales Insólitas de Oviedo (LINK) celebrará su sexta edición del 29 al 31 de agosto en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, con una programación de instalaciones audiovisuales y experiencias de realidad extendida. El evento, incluido en la programación de verano de la Fundación Municipal de Cultura, refuerza la oferta artística vinculada a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

Segñun ha informado la organización en una nota de prensa, en el apartado audiovisual se presentarán LifeForm, del artista multidisciplinar Herman Kolgen, y Hint, del colectivo SPIME.IM junto al artista Akasha, con trabajos exhibidos en certámenes internacionales como Ars Electronica, Mutek o la Bienal de Venecia.

Las experiencias de realidad extendida incluirán Impulse: Playing With Reality, de May Abdalla y Barry Gene Murphy; Ito Meikyu, de Boris Labbe; Colored, de Stéphane Foenkinos y Pierre-Alain Giraud; e In Pursuit of Repetitive Beats, de Darren Emerson, todas ellas premiadas en festivales como Venecia, Cannes o Clermont-Ferrand.

La organización pondrá a disposición más dispositivos que en ediciones anteriores para ampliar el acceso del público. Todas las actividades son gratuitas, con aforo limitado y acceso por orden de llegada, salvo las experiencias de realidad extendida, que requerirán inscripción previa el mismo día en la Fábrica de Armas.

Los horarios serán el viernes 29, de 16.30 a 22.30; el sábado 30, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30; y el domingo 31, en los mismos tramos horarios que la jornada anterior.