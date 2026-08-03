Oviedo activa un dispositivo especial de seguridad para el eclipse

Punto de atención turística El Escorialín, en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo del eclipse solar previsto del 12 de agosto, un acontecimiento para el que se prevé la asistencia de numerosos vecinos y visitantes a distintos puntos del municipio, especialmente al Parque del Oeste y al Monte Naranco, dos de los enclaves con mejores condiciones para su observación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha destacado que "el eclipse solar del próximo 12 de agosto será un acontecimiento extraordinario para la ciudad y, por ello, hemos preparado un dispositivo especial que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de este fenómeno con las máximas garantías de seguridad".

Prado ha agradecido "la excelente colaboración y coordinación mantenida con la Delegación del Gobierno en Asturias y el Gobierno del Principado, así como el trabajo conjunto de Policía Local, Bomberos del SEIS, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y el resto de servicios de emergencia", y ha apelado a la responsabilidad ciudadana para seguir las indicaciones del operativo y respetar las medidas de movilidad y protección del entorno natural, especialmente en el Naranco, con el objetivo de que la jornada transcurra con total normalidad y seguridad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo, ante la previsión de una elevada concentración de público, el Gobierno del Principado de Asturias activará e Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa) en nivel de alerta 2, mientras que el Ayuntamiento de Oviedo activará el Plan de Emergencia Municipal (PEMO) en Situación 0, un nivel preventivo equivalente que permitirá realizar un seguimiento permanente del evento, anticipar cualquier incidencia y coordinar la actuación de todos los servicios municipales implicados.

Dicho operativo estará integrado por la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada para garantizar la seguridad de las personas asistentes.

La activación del PEMO permitirá gestionar el evento con los recursos ordinarios del Ayuntamiento, reforzando la vigilancia preventiva, la regulación del tráfico y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El Parque del Oeste será el principal punto de observación promovido por el Principado de Asturias y contará con un dispositivo específico de regulación del tráfico. Para garantizar la seguridad de los peatones se establecerán cortes y desvíos de circulación similares a los que se aplican durante los encuentros de fútbol en el entorno del Estadio Carlos Tartiere.

Las restricciones afectarán principalmente a los accesos desde las calles Alejandro Casona, Olivares e Isidro Lángara, permitiendo crear un amplio espacio peatonal seguro y facilitar, si fuera necesario, una rápida evacuación.

En el Monte Naranco se restringirá el acceso de vehículos particulares mediante un punto de control situado en el aparcamiento de Ules. Esta medida responde a criterios exclusivamente preventivos, ya que la carretera de acceso presenta una capacidad limitada, escasas zonas de estacionamiento y un trazado que podría quedar bloqueado con facilidad, dificultando la intervención de ambulancias, bomberos o cualquier otro servicio de emergencia. Además, la ausencia de aceras en gran parte del recorrido incrementa el riesgo para los peatones.

Por este motivo, el acceso a la cima se realizará mediante un servicio especial de autobuses urbanos, que permitirá ordenar los desplazamientos y reducir la presión del tráfico sobre el monte.

La Policía Local reforzará igualmente la seguridad en otros lugares donde también se espera presencia de público, como la Pista Finlandesa, el Parque de Invierno, distintos miradores y otros espacios elevados del municipio, pudiendo adoptar medidas puntuales de regulación del tráfico cuando las circunstancias lo aconsejen.

El Ayuntamiento recuerda que un fenómeno de estas características genera riesgos poco habituales relacionados con la movilidad y la concentración de personas.