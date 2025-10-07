Oviedo aprueba inicialmente las Ordenanzas Fiscales de 2026, con una "ligera actualización" de tributos

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, junto a los ediles Ignacio Cuesta y José Ramón Prado en el pleno. - EUROPA PRESS

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los únicos votos favorables del PP, la modificación de Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario para 2026, en medio de un debate marcado por las críticas de la oposición al PP por consolidar la subida de impuestos del ejercicio anterior.

Previamente a la aprobación inicial de las ordenanzas, se han votado y rechazado todas las enmiendas planteadas por PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha sido la encargada de defender las ordenanzas, asegurando que se han "congelado" pensando en "el bienestar de los ciudadanos". "Hoy proponemos congelar las tasas porque seguimos siendo uno de los ayuntamientos asturianos con menor presión fiscal a pesar de tener unos servicios públicos de calidad", ha defendido.

En concreto, González ha explicado que en 2026 se modifica la ordenanza relativa al impuesto de vehículos para introducir bonificaciones del 100% para vehículos históricos; se incrementan las tarifas en la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad Popular; se incrementa conforme al IPC el servicio de cementerio; se suben las tarifas un 2% en el servicio de alcantarillado; y otro 2% por el suministro de agua.

Todas ellas, ha asegurado la edil, son "ligeras modificaciones" que van en la línea de una política encaminada a que "Oviedo siga transformándose en una ciudad que mira al futuro" a través de la consolidación del crecimiento económico, la atracción de empresas y hacer que los ovetenses "tengan más recursos" para consumir en la ciudad. "Este equipo de Gobierno, el Partido Popular, debe ser el gran dique de contención al atraco fiscal socialista y a las políticas que van encaminadas a liquidar la autonomía económica de las clases medias", ha dicho.

RECHAZO EN BLOQUE DE LA OPOSICIÓN

En el transcurso del debate, los portavoces de los tres grupos de la oposición --PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox-- han expresado su rechazo al modelo de ordenanzas fiscales.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha criticado que González utilice "los mismos argumentos de 2024" para justificar la no bajada de impuestos. "Paparruchas", ha dicho, asegurando que los argumentos del PP, como el "tasazo" de basuras impuesto por el Gobierno central, "se invalidan porque a día de hoy no hay nada que justifique el expolio fiscal al que nos tienen sometidos".

Ha asegurado además que el PP con esta propuesta de modificación "no congela" los tributos, sino que siguen aplicando subidas, aunque no sean tan elevadas como la de 2025. "Lo que han hecho es congelar la economía" de las familias, los mayores y los jóvenes, dejando a Oviedo "frozen".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, por su parte, ha puesto el foco en lo que no se ha modificado en las ordenanzas, al considerar que se podrían haber aprovechado para aplicar políticas progresivas en las que quienes más tienen más paguen.

A juicio del portavoz de IU, esta "congelación" de tasas conlleva "inmovilismo fiscal" al no utilizar los impuestos para hacer políticas activas en aspectos "importantes" de Oviedo como políticas de vivienda. Llamazares ha sugerido que estas ordenanzas se podrían haber aprovechado para introducir, por ejemplo, bonificaciones para que quienes ponene su vivienda en alquiler ganen rentabilidad.

Finalmente el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge García Monsalve ha criticado unas ordenanzas que constituyen la "continuidad de un modelo que castiga a los que menos tienen y premia a quienes más podrían aportar". Tras reprochar que la elaboración de las ordenanzas ha sido "opaca, unilateral y prepotente", ha criticado que el Equipo de Gobierno prefiera unas ordenanzas "mediocres" firmadas solo por el PP a desarrollar una propuesta "pactada".

"Estas ordenanzas nos dicen que el Ayuntamiento es un cobrador, no un garante del bien común", ha lamentado, asegurando que al PP no le importa la desigualdad entre ovetenses, sino que "solo les importa cuadrar las cifras aunque esto suponga castigar a los que menos tienen".

APROBADO UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA AMORTIZAR DEUDA

En materia económica, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado también un crédito financiado con remanente de tesorería por importe de 26,3 millones de euros destinado a reducir la deuda con entidades bancarias con las que se hicieron operaciones en 2023 y 2024 para financiar el plan de inversiones en el municipio.

Este punto fue votado favorablemente por PP y Vox y contó con la abstención de PSOE e IU.

La concejala Leticia González defendió esta actuación apuntando que, ya que no se puede emplear el remanente de tesorería a inversiones, al menos se emplea para reducir la deuda con entidades bancarias.

PSOE e IU han rechazado este argumento. Llamazares, en primer lugar, puso en cuestión la previsión del Equipo de Gobierno si acude al endeudamiento y en tres años "pude amortizar". García Monsalve, por su parte, ha indicado que amortizar deuda con remanente en un Ayuntamiento como este, con baja ejecución y creciente presión fiscal, "es una decisión financieramente ortodoxa pero socialmente discutible".