Oviedo aprueba inicialmente el proyecto de Zona de Bajas Emisiones

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este martes, de forma inicial, el proyecto técnico para el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como la ordenanza municipal que regulará su funcionamiento. La votación final salió adelante con 16 votos a favor (Grupo Popular e Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo), 3 votos en contra (Vox y una concejal no adscrita) y 6 abstenciones (Grupo Socialista).

La propuesta incluye también la apertura del correspondiente periodo de información pública por un periodo de 30 días, plazo en el que podrán presentarse reclamaciones y sugerencias tanto al proyecto técnico como a la normativa, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1052/2022 y la Ley de Bases del Régimen Local.

Durante el proceso de tramitación, los grupos municipales presentaron diversas enmiendas: una enmienda a la totalidad por parte de Vox, once enmiendas parciales del grupo IU-Convocatoria por Oviedo, y siete del Grupo Socialista. Finalmente, solo fueron aceptadas dos del grupo IU y una del Grupo Socialista.

Según explicó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, durante su intervención, la creación de la Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal pero también representa una "extraordinaria oportunidad" para reorganizar el modelo de movilidad urbana, reduciendo la dependencia del coche particular y favoreciendo medios de transporte más sostenibles. Cuesta insistió en que el objetivo es lograr una "transición amable" hacia una movilidad más equilibrada y menos contaminante.

Cuesta destacó que Oviedo parte de una buena calidad del aire, aunque reconoció que existen márgenes de mejora, especialmente en zonas de alta densidad de tráfico. En cuanto a la eficacia, señaló que la ZBE se configurará en doble anillo, eliminando el "efecto frontera" y actuando sobre las áreas con mayor volumen de desplazamientos diarios.

Sobre la proporcionalidad, insistió en que las restricciones no afectarán a los residentes ni a quienes trabajan en la ciudad, quienes contarán con autorizaciones temporales. Además, la implantación será progresiva, con campañas de sensibilización y seguimiento analítico del impacto.

"En Oviedo hemos aprendido de errores cometidos en otras ciudades y hemos priorizado la divulgación frente a la imposición", afirmó Cuesta, quien también recordó que el municipio ha sido pionero en medidas como la bonificación del 100% del estacionamiento regulado a vehículos cero emisiones, o el despliegue de puntos de recarga eléctrica y aparcabicis.

La aprobación definitiva de la ordenanza y su entrada en vigor quedará condicionada, tal y como establece el expediente, a la aprobación previa del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio.