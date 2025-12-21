La Carrera de Papá Noel by TotalEnergies tiñe de rojo y blanco la ciudad

Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies - CARRERA PAPA NOEL BY TOTALENERGIES

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de la Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies ha vuelto a teñir de rojo y blanco con los trajes de los participantes (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) las calles de la ciudad este domingo.

La prueba no competitiva de 2,8 kilómetros comenzaba a las 12.00h con salida y meta en la Plaza Escandalera contando con la presencia de Papá Noel que se ha hecho fotos con todos los niños (y adultos) que se han acercado a saludarle.

Entre los participantes estaba Alex Roca, atleta muy conocido en redes sociales que tiene un 76% de discapacidad física en la parte izquierda de su cuerpo y que se comunica a través del lenguaje de signos.

El barcelonés fue la primera persona del mundo con este grado de parálisis cerebral que terminó una maratón y ha realizado otras pruebas como la Total Desert o la Pilgrim Race. De la mano de TotalEnergies, Álex ha sido hoy un Papá Noel atípico, repartiendo bienes inmateriales en lugar de regalos, en forma de notas con valores como el amor, la ilusión, el tiempo, la compañía, la admiración, el respeto y la confianza.

La Carrera de Papá Noel de Oviedo cuenta con el patrocinio principal de TotalEnergies, el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración también a nivel de patrocinio de Adarsa, CaixaBank, Enjoy!, Radio SER Asturias y VIPS.