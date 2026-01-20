Oviedo competirá con otras siete ciudades por la sede de la Agencia Estatal de Salud

Archivo - Centro de salud Paulino Prieto, en el centro de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho ciudades se han postulado para albergar la Agencia Estatal de Salud, una vez finalizado el plazo --este lunes-- para presentar las candidaturas. Las localidades que aspiran a acoger esta sede son: Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

Esta agencia desempeña sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.

Según han detallado desde el Ministerio de Politica Territorial, este procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.

Así, la propuesta de Oviedo, ha sido presentada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias; Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza.

En cuanto a Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; Barcelona ha sido auspiciada por el propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal; el Ayuntamiento de León se ha propuesto también directamente; igual que Lugo, donde ha sido el Concello el organismo proponente.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, en el plazo de diez días.

A continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen. Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el BOE el 18 de febrero