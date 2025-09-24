Oviedo se convierte en escenario artístico: 43 actividades gratuitas llenarán la ciudad de cultura en la Noche Blanca

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director artístico y coordinador de la Noche Blanca de Oviedo 2025, José Castellano, ha presentado este jueves la decimotercera edición de este evento cultural que este año incluirá 43 actividades gratuitas. "Hablamos de música clásica, contemporánea, instalaciones audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas, performance, jam sessions, y visitas guiadas", ha detallado Castellano.

El evento convertirá la ciudad en un gran escenario artístico el próximo sábado 4 de octubre desde las cinco de la tarde hasta las tres de la madrugada con eventos para todos los públicos. Entre las novedades de esta edición, Castellanos ha subrayado la incorporación de una instalación audiovisual en el recién inaugurado Palacio de los Deportes.

Se trata de 'Pleonexie', una "instalación lumínica performativa cinética monumental" que se realizará por segunda vez en Europa por su magnitud y requerimientos espaciales.

Junto a esta, entre las actividades destacadas se encuentran proyectos como 'Voces de la Fábrica', un homenaje a los trabajadores de la antigua fábrica de armas; un encuentro entre Alex de la Iglesia y Edu Galán; y la recuperación de la iniciativa 'Sanar Oviedo', donde los artistas escuchan a las personas que se acercan y, mientras lo hacen, convierten lo que les cuentan en un "dibujo curativo".

Una de las particulares del evento es su especial vinculación con la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea de la Cultura 2031, por lo que ha establecido colaboraciones internacionales, tal y como ha detallado Castellanos. "Lo que hemos hecho ha sido establecer puentes con artistas y con colectivos de otros países para traerlos aquí, para trabajar con ellos, y crear espectáculos", ha detallado.

El programa se desarrollará en más de 35 localizaciones, incluyendo espacios habituales como el Monasterio de las Pelayas y plazas del centro, así como edificios singulares como la Junta General del Principado y museos como el Arqueológico o el Bellas Artes de Asturias.

Todas las actividades son gratuitas, con aforo limitado y acceso por orden de llegada, salvo cuatro actividades que requieren inscripción previa. Castellano ha recomendado consultar toda la programación en la web municipal para que cada persona pueda elaborar "su propia ruta de actividades".