Oviedo corta el acceso a Ciudad Naranco por Ernesto Winter desde el martes por las obras en la glorieta de Luis Oliver

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, junto al consejero de Movilidad Alejandro Calvo y el concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, visitan el inicio de las obras en la glorieta de Luis Oliver. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo, obligará a cortar el tráfico en dirección a Ciudad Naranco desde la calle Ernesto Winter Blanco a partir del próximo martes 14 de octubre. El corte se mantendrá vigente hasta la finalización de los trabajos, mientras que el sentido descendente de salida hacia la rotonda de la AS-II permanecerá abierto.

La actuación, que se ejecuta en coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo, incluye cambios en la regulación del tráfico. Como alternativa, se habilitará el itinerario por la calle Nicolás Soria.

Las obras forman parte del proyecto de construcción de un nuevo ramal en la glorieta, con un presupuesto de 4.064.605 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El objetivo principal es aliviar la congestión de tráfico en la entrada norte de la capital asturiana y facilitar el acceso al barrio ovetense.

El proyecto contempla la creación de un ramal de giro directo desde la autovía AS-II, en sentido ascendente, hacia la calle Ernesto Winter. El nuevo acceso pasará por debajo de la vía del ferrocarril mediante un marco hincado que permitirá mantener operativo el tráfico ferroviario durante las obras. La estructura subterránea dispondrá de dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50 metros.

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo suscribieron en noviembre de 2021 un protocolo de colaboración por el cual el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar este ramal. El convenio también contempla la construcción de otro acceso, que conectará las calles Ernesto Winter y Jesús Sáenz de Miera en sentido descendente, cuya ejecución corresponde al Consistorio.