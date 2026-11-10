Oviedo decreta dos días de luto por la muerte de un policía y las heridas graves de otro tras una explosión en Villafría

Archivo - Bandera a media asta en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha decretado dos días de luto oficial, este martes y el miércoles, por el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional y las heridas sufridas por otro, que se encuentra en estado crítico aunque "estable", tras la explosión de una mochila bomba en el barrio de Villafría, según ha informado el Consistorio. En el suceso también ha resultado herida una joven de 17 años.

Todos los grupos políticos municipales han suscrito una declaración institucional de condolencia por lo ocurrido esta mañana. Además, el Ayuntamiento ha anunciado un minuto de silencio este jueves, a las 12.00 horas, en la plaza de la Constitución.

El decreto de Alcaldía establece que, durante los días 10 y 11 de noviembre, las banderas del exterior de los edificios municipales ondearán a media asta y las del interior portarán un crespón negro. Asimismo, quedarán suspendidos todos los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto.

En la declaración institucional, los grupos municipales han expresado su "más profundo dolor y consternación" por el suceso y han trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente fallecido en acto de servicio, así como su apoyo a las familias de los heridos.

"Oviedo está hoy de luto. Nos cuesta encontrar palabras ante una tragedia que golpea a toda la ciudad", recoge el texto, que también alude al riesgo que asumen quienes tienen como misión proteger a los ciudadanos y velar por su seguridad.

La Corporación ha reconocido la "profesionalidad, la entrega y la valentía" de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencia que han intervenido.

"Hoy Oviedo está al lado de la Policía Nacional. Los ovetenses acompañamos a sus familias y compañeros en estos momentos de inmenso dolor", concluye la declaración.