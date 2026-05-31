Oviedo, entre los destinos españoles de mayor tendencia entre viajeros internacionales, según Kayak

Archivo - Plaza de El Fontán, Oviedo Antiguo, calles de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La capital del Principado de Asturias se sitúa, según un estudio de Kayak, entre los destinos españoles de mayor tendencia entre los viajeros internacionales para este verano. Así, las búsquedas de vuelos por parte de los turistas extranjeros a Oviedo crecieron un 28% en comparación con el verano de 2025.

Según los datos del portal de búsquedas, Oviedo se sitúa en el top 20 de los destinos españoles más buscados por los viajeros internacionales para este verano. Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda son los países emisores cuyas búsquedas de vuelos a España más crecen en comparación con el verano pasado.

A pesar del impacto que el aumento en los costes de combustible y el contexto global han tenido en las tarifas aéreas, en lo relativo al precio de los vuelos, los datos de KAYAK señalan un escenario positivo para el viajero internacional que quiera viajar a España este verano.

Cuatro de los cinco destinos españoles de mayor tendencia entre los viajeros internacionales están ubicados en el norte de España. A Coruña lidera la clasificación, seguida de Oviedo, Santiago de Compostela, Bilbao y Santa Cruz de Tenerife.