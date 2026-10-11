Oviedo encabeza las quejas por el arbolado en Asturias con casi 1.500 deficiencias detectadas

Archivo - Trabajador. Paro. EPA. Poda de árboles. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ecomapeo 'Aquí falta un árbol' ha localizado durante el pasado fin de semana un total de 3.573 incidencias relacionadas con el arbolado urbano en ocho localidades de Asturias, siendo Oviedo la ciudad que aglutina la mayoría de problemas.

Según ha informado Ecologistas en Acción Asturias, la iniciativa está desarrollada por personas voluntarias que han recorrido las calles para identificar árboles desaparecidos, talados, secos o en mal estado. Los resultados indican que casi ocho de cada diez registros responden a un déficit en el cuidado y mantenimiento de los ejemplares ya plantados por parte de los ayuntamientos.

Oviedo es la localidad donde se ha identificado el mayor número de afecciones, con 1.462 registros, aunque desde la organización han señalado que todavía queda por mapear más de la mitad de las calles de la capital. Le siguen Gijón, con 1.061 incidencias; Mieres, con 489; Laviana, con 308; Avilés, con 110; Tapia de Casariego, con 66; Villaviciosa, con 40, y Llanes, con 37.

Entre las prácticas municipales que han contribuido al deterioro del arbolado, el colectivo ha destacado el hormigonado supuestamente drenante de alcorques, las dimensiones reducidas de los mismos y las podas realizadas fuera de temporada.