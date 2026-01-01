Oviedo.- El espacio cultural Kuivi Almacenes, obligado a suspender el concierto de Nochevieja

Nave recuperada en Kuivi Almacenes. - INSTAGRAM DE KUIVI ALMACENES

OVIEDO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural Kuivi anunciaba en la tarde de ayer que se veían obligados a cancelar el concierto de Nochevieja y pedía disculpas a trabajadores, artistas y, sobre todo, a los que tenían comprada la entrada y el plan organizado. Anunciaban además que el precio de las entradas se devolverá por el canal de compra.

Según explican los promotores "Kuivi Almacenes vive instalado en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre" y el día 30 recibieron una notificación del servicio de licencias del Ayuntamiento cuyo punto primero les recordaba que la licencia concedida mediante Resolución de Alcaldía que no disponía de autorización para la celebración de dicha Fiesta de Nochevieja".

Aseguran desde Almacenes Kuivi que este punto es "discutible y han presentado un recurso de reposición, pero, con los plazos, no podían arriesgarse a que la policía local clausurase el Kuivi durante el concierto, como les advirtieron".

"Nuestra intención ha sido siempre ganar espacios para la cultura, dando uso a una zona olvidada. Había suciedad y ruina y soñábamos con un barrio cultural. Y, la verdad, nos hemos sentido respaldados, siempre por los vecinos y, a veces, por las instituciones. Además del recurso de reposición en concreto, tenemos de plazo hasta el 14 de enero para aportar las alegaciones a un expediente de clausura que también nos han notificado. Y por supuesto que va a haber alegaciones", afirman.

Lamentan además que "es evidente que hay gente muy empeñada en cerrar el Kuivi" y advierten de que ellos "siguen muy empeñados en que siga abierto".