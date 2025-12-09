Oviedo Filarmonía y la Fundación Princesa de Asturias vuelven a unir fuerzas en El Mesías

Archivo - Auditorio de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias, junto a la orquesta Oviedo Filarmonía y bajo la dirección de Alberto Miguélez Rouco, ofrecerá el próximo viernes 19 de diciembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el tradicional Concierto de Navidad, interpretando 'El Mesías' de Haendel.

El espectáculo contará con la participación de la soprano Sylvia Schwartz, la mezzosoprano Judit Subirana, el tenor Rodrigo Carreto y el bajo José Coca Loza. La edición de este año conmemora los cuarenta años desde la primera interpretación de 'El Mesías' por el coro en el Teatro Almirante de Avilés, y marca la segunda colaboración de la formación coral con Oviedo Filarmonía en torno a esta obra, tras la realizada en 2004.

'El Mesías', considerado un monumento de la música sinfónico-coral, fue compuesto por Georg Friedrich Haendel en 1741 y estrenado en Dublín en 1742. La obra, escrita para soprano, alto, tenor y bajo solistas, coro a cuatro voces y orquesta, está dividida en tres partes que recorren el año litúrgico y la vida de Cristo.

La Fundación Princesa de Asturias pondrá a disposición del público más de 1.000 entradas gratuitas, que se podrán retirar en la taquilla del Auditorio el 13 de diciembre, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, con un máximo de dos entradas por persona, hasta agotar existencias.

Alberto Miguélez Rouco, director del ensemble Los Elementos y miembro de la Academia Musical Philippe Jaroussky, ha destacado por su trayectoria tanto operística como de oratorio, habiendo trabajado con agrupaciones como Les Arts Florissants, Freiburger Barockorchester y la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Por su parte, el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, creado en 1983, cuenta con reconocimiento internacional y ha participado en giras por Europa, América y Oriente Medio. Ha colaborado con maestros como Jesús López Cobos, Krzysztof Penderecki, Gustavo Dudamel o Sir Neville Marriner, y con orquestas como la Sinfónica del Estado de São Paulo y la Filarmónica de la UNAM.

Oviedo Filarmonía, fundada en 1999 y con Lucas Macías como director titular, es uno de los conjuntos sinfónicos más destacados de Asturias, con una intensa actividad nacional e internacional, incluyendo conciertos escolares, ciclos de verano, cine con banda sonora en directo y actuaciones en espacios emblemáticos como el estadio Carlos Tartiere y la plaza de la Catedral.