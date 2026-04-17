Oviedo habilita una oficina temporal ante la previsión de 2.000 solicitudes de regularización

Archivo - Decenas de inmigrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia, a 5 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha habilitado una oficina temporal para atender a la población extranjera que desee acogerse al proceso de regularización impulsado por el Gobierno, ante la previsión de un elevado número de solicitudes en las próximas semanas.

La medida, puesta en marcha a través de la Concejalía de Políticas Sociales, responde al incremento de demanda que las administraciones locales deben asumir en este proceso y que, según las estimaciones municipales, podría alcanzar en torno a 2.000 peticiones durante el plazo establecido por el Ejecutivo central.

Para hacer frente a esta situación, el Consistorio ha destinado personal y recursos específicos con el fin de evitar el colapso de otros servicios municipales. La nueva oficina de atención funcionará durante al menos tres semanas en las dependencias del Registro General, situadas en la calle Quintana, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Asimismo, se mantendrá la atención en el servicio de Padrón ubicado en la calle del Rosal.

El proceso de regularización contempla dos vías principales: por un lado, para aquellas personas que ya hayan solicitado protección internacional o asilo político; y por otro, mediante la obtención de un certificado de vulnerabilidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, ha señalado que supone "un esfuerzo adicional sobrevenido para las administraciones locales", que deben asumir la aplicación del decreto "en obligado cumplimiento de la ley". En este sentido, ha subrayado que la puesta en marcha de esta oficina busca "poner herramientas a disposición de los ciudadanos para asesorar a la población inmigrante que quiera acogerse al decreto".

Velasco también ha apuntado que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar esta situación "sin haber recibido apoyo o asesoramiento alguno por parte del Gobierno estatal ni de la Delegación del Gobierno en Asturias", lo que, a su juicio, ha obligado a reforzar los recursos municipales para dar respuesta a la demanda existente.