Oviedo inicia excavaciones arqueológicas en el castro del Monte Alto

Excavaciones arqueológicas en el Monte Alto de Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha informado del comienzo de las excavaciones arqueológicas en el castro de Monte Alto, en el parque Purificación Tomás de Oviedo dentro del 'Proyecto Orígenes'.

El proyecto arqueológico, financiado por la FMC y dirigido por el doctor en arqueología Alfonso Fanjul Peraza, persigue la puesta en valor turística, investigación, divulgación sociocultural y también protección del patrimonio del concejo, comenzando con la datación de los poblados fortificados del mismo, para poder así señalizarlos con paneles explicativos.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el concejo de Oviedo dispone de 68 bienes catalogados dentro del inventario de patrimonio arqueológico del Principado de Asturias. Esta situación requiere de un proyecto global de intervención, que a la vez que comience la divulgación/investigación histórica de ese patrimonio, teniendo como eje, la puesta en valor de algunos de los yacimientos arqueológicos del concejo mediante su señalización.

El primer proyecto desarrollado dentro de este plan lo constituye la excavación y datación del castro de Monte Alto. Dicho castro, catalogado por J. M. González en 1964, es un posible espacio fortificado, dañado por las intervenciones en la zona desde hace décadas, y del que no se tienen datos cronológicos ni materiales, pese a su cercanía con otros espacios arqueológicos como los monumentos del Naranco.

Su posición es "vital" para conocer la historia del Naranco y de la ciudad de Oviedo, y su ubicación en un parque público, Purificación Tomás, "añade valor a cualquier dato obtenido", desde la perspectiva de la divulgación y la facilidad de acceso al yacimiento.

Según el proyecto, el asentamiento estaría protegido por una pendiente de metros metros de altura y estaba unido al resto de la ladera por un paso estrecho de tierra donde se encontraría el foso defensivo, hoy desaparecido, como el resto del castro.

El objetivo de la excavación es la datación del yacimiento mediante carbono 14, y su puesta en valor, mediante un panel explicativo a la entrada del parque.