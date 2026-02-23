Oviedo instala cámaras para el seguimiento de osos y lobos en el municipio

Archivo - Oso Pardo cantábrico retratado en el programa de RTVE 'El escarabajo verde'. - RTVE - Archivo

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, junto al Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) y la entidad científica DIRUS han puesto en marcha un programa de seguimiento de osos y lobos en el municipio a través de la instalación de cámaras de foto trampeo en las zonas en las que hay indicios de su existencia.

El trabajo ha sido presentado en una rueda de prensa en la que ha participado el concejal delegado de la zona rural, Daniel Tarrio, el director de Fapas, Roberto Hartasánchez, la bióloga municipal Andrea Prendes y el biólogo del Fapas Lucas Alonso.

El trabajo incluye la colocación de cámaras de foto trampeo con capacidad de enviar una imagen en directo e informar de manera instantánea a la ciudadanía.

La bióloga municipal ha indicado que Oviedo, por su cercanía a la sierra del Aramo y su conexión con la Cordillera Cantábrica, es la capital con "mayor y mejor biodiversidad" cercana a una gran población.

Lucas Alonso, por su parte, ha explicado que se realizarán muestreos en el concejo para buscar indicios de la existencia de lobos y osos. Una vez se confirmen, mediante la observación de excrementos, rascaduras o troncos marcados, se colocarán las cámaras en lugares estratégicos.