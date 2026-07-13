Oviedo instala una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para seguir la semifinal entre España y Francia

10 July 2026, US, Inglewood: Spain's Lamine Yamal in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa - Bruno Fahy/Belga/dpa

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo instalará este martes una pantalla gigante en la plaza Alfonso II el Casto, junto a la Catedral, para que los aficionados puedan seguir la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia, que se disputa a las 21.00 horas.

La pantalla, de unos 16 metros cuadrados, se ubicará en este espacio con el objetivo de facilitar el seguimiento del encuentro en una zona con capacidad para un elevado número de asistentes. Además, el Consistorio ha programado una sesión de animación musical con un DJ a partir de las 19.00 horas.

El Ayuntamiento ha avanzado que, si la selección española se clasifica para la final del Mundial, prevista para el próximo domingo 19 de julio, volverá a instalar una pantalla gigante en el mismo emplazamiento para seguir el encuentro.