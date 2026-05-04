Oviedo ofrece 12.100 plazas de conciliación este verano: centros, plazos y cómo apuntarse

Archivo - Colegio Público de La Ería. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Educación, ha presentado su programa de conciliación para el periodo estival, que este año ofrecerá un total de 12.100 plazas repartidas en ocho centros escolares del municipio.

Según informan el Consistorio en una nota de prensa, se trata de la mayor oferta de plazas en la serie histórica municipal para favorecer la conciliación de las familias ovetenses.

La iniciativa se desarrollará durante un total de 11 semanas a lo largo de todo el verano, ofreciendo servicios en horario de mañana y tarde. Las familias podrán solicitar prestaciones adicionales como desayuno (desde las 07.30 horas), atención temprana y servicio de comedor (hasta las 16.30 horas).

Los campus de conciliación se distribuirán por todo el municipio en los siguientes centros: Buenavista II, Carmen Ruiz Tilve (La Corredoria), La Ería, Pablo Miaja (General Elorza), Parque Infantil (Ciudad Naranco), Fozaneldi y José Luis Capitán (Colloto).

El octavo centro, el CP Veneranda Manzano, estará destinado exclusivamente a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). En este último se admitirán alumnos de las categorías EBO 2 (13 a 17 años) y TVA (18 a 21 años) de colegios de educación especial ubicados en Oviedo.

En términos generales, el programa está dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años), de Primaria (de 6 a 12 años) y alumnado NEE en esas mismas franjas de edad.

El plazo para que las familias interesadas realicen la inscripción comenzará este martes, 5 de mayo, a las 10.00 horas. El periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 19 de mayo a las 14.00 horas.