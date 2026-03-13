Oviedo pasa el corte y sigue en la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, concejales de la coporación y equipo de la Capitalidad Europea de la Cultura mientras conocían el fallo en el Museo Arqueológico de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo ha logrado continuar en la carrera para convertirse en la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031, al pasar el corte que también han superado Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. En esta batalla, se quedan atrás Jerez de la Frontera, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo.

Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031.

