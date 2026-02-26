Oviedo presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con el Cristo Flagelado en estilo pictórico

Presentación del cartel de la Semana Santa de Oviedo 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este jueves el cartel de la Semana Santa de Oviedo 2026, titulado 'Y fue azotado'. La obra, realizada por Juan José Castro, está basada en una fotografía del Santo Cristo Flagelado de la Cofradía del Silencio durante su paso por la plaza de la Catedral y ha sido tratada digitalmente para adquirir un "aspecto pictórico", mediante Photoshop y con apoyo de inteligencia artificial.

Castro ha explicado que la imagen pertenece a su archivo personal, acumulado durante 17 años, y ha querido dejar claro que se trata de "una fotografía original" tomada por él mismo. Sobre el tratamiento digital, ha explicado que ha contado con apoyo de la inteligencia artificial, que ha ayudado "a darle un toque pictórico a la obra".

El autor ha destacado también la importancia de representar la ciudad y su patrimonio religioso y ha comentado que en su opinión, que esté presente la catedral "es una condición casi obligatoria para representar la Semana Santa" ya que en el Viernes Santo, "se expone el Santo Sudario y se hace la bendición con él, algo único que debemos potenciar".

El título de la obra, 'Y fue azotado', está inspirado en una pieza musical de la Banda de las Cigarreras de Sevilla, dedicada también al Cristo flagelado.

SEMANA SANTA DE OVIEDO 2026

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Oviedo, Carlos González, ha explicado que los eventos de esta temporada arrancarán este sábado con el Concierto de Cuaresma en la Catedral, interpretado por la banda sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Oviedo.

Entre los días 17 y 23 de marzo se celebrará una exposición relacionada con la Semana Santa, y el pregón tendrá lugar en la iglesia de Santo Domingo. González ha explicado que el pregonero será el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, "una persona profundamente religiosa" con conexión con la iglesia donde se celebrará el acto.