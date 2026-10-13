Oviedo promociona en Madrid las Jornadas del Desarme, que prevén superar los 80.000 menús este año

Las Jornadas del Desarme se promocionan en Madrid con el objetivo de superar los 80.000 menús - OVIEDO

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha promocionado este martes en Madrid las Jornadas del Desarme con un acto dirigido a impulsar el atractivo turístico de la ciudad y difundir esta celebración gastronómica, que se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre. La organización prevé superar los 80.000 menús en esta edición.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha participado en el encuentro, celebrado en el hotel Eurostars Madrid Tower, junto a representantes del sector hostelero y empresarial y diversas autoridades, entre ellas los embajadores de México y Japón, Quirino Ordaz e Hiroshi Yamauchi, respectivamente.

Canteli ha defendido el valor cultural e histórico de esta tradición gastronómica y ha destacado su capacidad para atraer visitantes. "El Desarme es mucho más que una tradición gastronómica: es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de la memoria colectiva de Oviedo", ha señalado, según ha informado el Ayuntamiento.

El regidor también ha vinculado las jornadas con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 y ha reivindicado el papel de la hostelería, las asociaciones y los vecinos en la conservación de las tradiciones locales. La celebración cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional, según la nota municipal.

En el acto también han intervenido el presidente de OTEA, Javier Martínez; el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, y el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, quienes han destacado las actividades programadas en torno al menú tradicional y la repercusión de la fiesta para Oviedo y el conjunto de Asturias.