Oviedo recibe el título Ciudad Europea del Deporte 2026 en el Parlamento Europeo

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha sido reconocido oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026 en una gala celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas, a la que asistió la tercer teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, en representación del Consistorio.

El acto reunió a representantes de más de 70 ciudades y regiones del mundo y contó con la presencia del presidente de ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, y de la presidenta de ACES América, Adriana Sánchez Parés, junto con representantes de la Unesco y eurodiputados de diferentes formaciones políticas, quienes mostraron su respaldo institucional y multisectorial al deporte como motor de salud, educación y cohesión social.

La gala incluyó además el traspaso de las capitalidades deportivas: Mónaco cedió a Bakú la Capitalidad Mundial del Deporte; Tallinn a Nápoles la Capitalidad Europea; y Chihuahua (México) a Guayaquil (Ecuador) la Capitalidad Americana. España tuvo una presencia destacada con Vizcaya como Región Europea del Deporte y las ciudades de Oviedo, Valladolid, Palencia y Cáceres reconocidas por sus proyectos deportivos y la calidad de sus políticas públicas en esta materia.

La distinción otorgada a Oviedo es fruto de un proyecto que comenzó en 2019 y se consolidó a finales de 2025, tras casi un año de trabajo para elaborar una candidatura sólida. Durante la visita en junio de la comisión evaluadora, la ciudad acogió tres jornadas de visitas a instalaciones, defensa técnica del proyecto y análisis de la gestión deportiva municipal.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el proyecto de Oviedo destaca por su enfoque integral, fomentando la actividad física y el deporte amateur y base, con especial atención a la aplicación de la Ley Lopivi, la creación de un Centro Nacional de Educación en el Deporte y un ambicioso plan de igualdad entre mujeres y hombres. Entre las iniciativas más reconocidas se encuentra la consolidación de los Premios NIKÉ Mujer y Deporte, actualmente en su tercera edición, que han contribuido a visibilizar el papel de la mujer en el deporte ovetense.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, destacó que "este reconocimiento supone un impulso extraordinario para nuestra ciudad y para todas las personas y entidades que llevan años trabajando para hacer del deporte un pilar esencial de nuestra vida cotidiana. Este reconocimiento no es solo un título, es el reflejo del trabajo colectivo de todo el tejido deportivo de Oviedo".

Méndez subrayó el compromiso de Oviedo con el bienestar, la inclusión y los hábitos saludables, señalando que la ciudad cuenta con más de 100 clubes activos, miles de deportistas federados y una red de instalaciones en constante modernización, así como con programas de deporte base, adaptado y actividad física para todas las edades. La concejala resaltó la pionera creación del Centro Nacional de Educación en el Deporte, cuyo objetivo es dotar de herramientas a quienes trabajan con menores.

Con este título, Oviedo reafirma su condición de referente internacional en el deporte, avanzando hacia un modelo de municipio comprometido con la salud, la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía. Méndez remarcó que la elección de Oviedo reconoce su apuesta por eventos de calidad, un modelo de gestión eficiente, responsable y sostenible, y unas inversiones que respaldan el futuro del deporte.

La edil añadió que recibir este galardón "no es un punto final, sino un punto de partida" y que en 2026 la ciudad mostrará "una ciudad abierta, dinámica, orgullosa de su identidad y volcada en promover los valores positivos del deporte".