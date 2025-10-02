Pablo Armesto y Hugo Fontela participan en una nueva exposición el Centro Niemeyer

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El trabajo de los artistas asturianos Hugo Fontela y Pablo Armesto, nombres de referencia de la escena contemporánea, estará entre las propuestas que se podrán ver en la exposición 'Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA', la exposición organizada por el Centro Niemeyer, en Avilés, y BBVA, que recoge una selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España.

Hugo Fontela y Pablo Armesto aportan dos visiones singulares -desde la pintura y desde la luz y la geometría- a esta muestra colectiva comisariada por Alfonso de la Torre, que presentará a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la citada colección.

Se trata de un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte, que se podrá visitar en la Cúpula del Centro Niemeyer del 10 octubre al 1 marzo de 2026.

ARMESTO Y LA LUZ

Para Pablo Armesto, formar parte de esta exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer supone una oportunidad de diálogo entre épocas, lenguajes y sensibilidades. "Creo que el arte tiene la capacidad de abrir espacios de silencio y de intuición, donde lo extraordinario puede revelarse en lo cotidiano. Participar aquí me permite dialogar con esas miradas diversas y aportar mi visión desde la luz y la geometría", ha señalado.

"Asturias es mi tierra, y presentar obra en un espacio tan emblemático como el Centro Niemeyer es especialmente significativo. El Niemeyer une dos continentes que, igual que en mi circunstancia artística en este momento en el que estoy, entre México y Asturias, ya que este centro es un lugar abierto al mundo, pero al mismo tiempo está anclado en la identidad asturiana", explica Armesto, escultor contemporáneo experimental que captura instantes decisivos a través de sus obras lumínicas.

Para este artista, cuyas obras experimentan la conexión entre la luz y la tecnología, exponer en el Niemeyer es "tender un puente con mi trabajo, que reflexiona y nos escala frente a lo universal. Es también una forma de compartir con mis paisanos; familiares, amigos y coleccionistas, un camino artístico que tiene raíces en Asturias pero que dialoga con culturas y tradiciones internacionales".

Armesto participa en la exposición con Estelar 8.50, una obra delicada y única, fiel reflejo de su trabajo, que ha girado siempre en torno a la luz como materia y como símbolo. "La luz es, al mismo tiempo, física y espiritual, material e inmaterial que nos permite ver, pero también remite a lo invisible, a lo que no podemos tocar", señala el artista.

FONTELA Y LA NATURALEZA

Fontela, por su parte, representa con su trabajo, comprometido con la naturaleza y centrado en torno a las posibilidades de la pintura, un claro defensor de su vigencia como medio de expresión contemporánea.

Tras formarse en Asturias, se trasladó a Nueva York, donde pasó una década trabajando influenciado por el arte de posguerra estadounidense y artistas como Philip Guston, Milton Resnick o Cy Twombly. "Sin duda alguna la perspectiva que plantea el comisario de la muestra, Alfonso de la Torre, al contraponer obras de tiempos históricos distintos pero que sin embargo mantiene un diálogo plenamente contemporáneo. Como artista preciso del conocimiento de la historia del arte, y eso me ofrece un punto de partida desde el cual crear", señala Hugo Fontela.

Para Fontela, volver a exponer en el Centro Niemeyer "es un reencuentro emocionante", ya que visitó dos veces al maestro Oscar Niemeyer en Río de Janeiro y ya expuso de manera individual en el centro cultural avilesino hace más de una década, así que siente este espacio "como algo muy familiar".

Fontela estará presente con dos obras: Nowhere Island I (La isla de ninguna parte I) y Nowhere Island II, que representan un momento vital en su pintura, pues es la primera serie que tras su etapa neoyorquina, se centra por completo en la naturaleza, y además, con una inspiración norteña ineludible, que continúa hasta hoy con la serie de pinturas verdes. "Son islas de ninguna parte, porque cada quien construye con su visión del mar el ideario de estas pinturas, pero para mí es la vivencia del mar Cantábrico", recalca Fontela.