Pablo López, Raphael, Manu Carrasco, Juanes, The Offspring y muchos más pondrán la nota musical al verano

Publicado 31/05/2019 17:28:07 CET

GIJÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El verano gijonés concentrará en la ciudad a grupos y artistas musicales tan variados como Pablo López, Raphael, Manu Carrasco, Juanes, The Offspring, Lola Índigo, 'Desakato', Quique González, Mala Rodríguez, 'Pauline en la Playa' o 'Los Berrones, a falta de confirmar nuevos nombres.

Respecto al 'Gijón Life', del 17 julio al 28 de julio en la explanada de la Escuela de Marina, se subirán al escenario grupos y artistas de la talla de Pablo López, Raphael, Monsters of Rock, Operación Triunfo, Ara Malikian, Manuel Carrasco, Quique González, 'Morgan', Aitana, 'Izal', 'Vermic' y 'Marea'.

En cuanto al Gijón Motoweekend, del 7 al 9 de junio en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', el público podrá disfrutar de la música de 'Desakato', 'Misiva', 'Free City', 'Reprise', 'Calentón', 'The Boo Devils', 'Ekko'. Por otro lado, en ese mismo mes de junio, el día 15, 'Vintage Trouble' tocará en la Sala Albéniz, mientras que 'Leiva' actuará el día 21 en el recinto ferial.

Dentro del programa de festejos 'Gijón Suena Bien", las plazas y calles de la ciudad se llenarán de música durante las fiestas de San Xuan y San Pedro o dentro del programa denominado 'Arte en la calle', que tendrá lugar del 6 de julio al 23 de agosto.

Para julio, asimismo, están previstos los conciertos de 'Muyeres', 'La Mal Coiffeé', 'B-linda, Anabel Santiago y 'Andá'. Por los escenarios de Gijón, además, pasará el XXXVIII Concurso de la Canción Asturiana, 'Giselle Smith' y 'Billy Boom Band'.

Hasta Gijón llegará también para deleitar con su música 'Manel Fuentes & Springsteam Band', 'Varry Brava', Diana Navarro, 'Mastodonte', 'Gecko Turner', 'Lola Índigo', 'Los Berrones', 'Pioneros del Rock & Lorenzo Santamaría', 'La Fuga', o Ássia', entre otros.

El recinto ferial 'Luis Adaro', por su lado, acogerá el festival Metrópoli, del 28 junio al 7 de julio, por cuyos escenarios pasarán o 'Juanes', Áños de Plomo', 'Tigre y Diamante', Mala Rodríguez, la Batalla de Gallos de Red Bull, 'Gimnástica', 'Dead Bronco', 'Remember Queen', 'Tiki Phantoms', 'La Pegatina', Andrés Calamaro, 'Camela, 'Zetazén', Beret, Michael Jackson Legalicy, o 'Ilegales', entre otros.

Otro de los eventos que concentrará un buen elenco de artistas y de público será el 'Tsunami Xixón', del 2 al 3 de agosto en Laboral Ciudad de la Cultura y en la plaza Mayor, con la actuación, entre otros, de 'The Offspring', 'Danko Jones', Carolina, Willis Drummond, 'Bastards on Parade', 'The Lizards', 'Atomic Zeros', 'Nofx', 'Kaiser Chiefs', Berry Charrak, 'Side Chick', 'Peralta' o 'Agoraphobia'.

La Semana Negra, del 5 a 14 de julio en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón, también será un lugar donde poder disfrutar de buena música, con 'Winchester', 'Mad Rovers', 'Muñeco Vudú', Héctor Tuya, 'Dakidarría', 'Bette Smith', 'O'funk'illo', Rodrigo Mercado, 'Bigott' y 'Lecter Bukoski'.

Asimismo, en Los Rincones del Botánico, en el Jardín Botánico Atlántico, está programada la actuación de Antonio Arias & Fernando Alfaro, Josele Santiago y Sr. Chinarro. También en el mismo escenario, pero dentro de la programación de 'La Terraza del Botánico', se contará con la actuación, por ejemplo, de 'Pauline en la playa', 'Elefantes', 'Assia', Amancio Prada, 'Destino 48 ' o 'The Eric Clapton*s Story.

Por otro lado, el festival 'Euroyeyé', del 1 al 4 de agosto, reunirá en la plaza Mayor, la Sala Albéniz y otros espacios a artistas o grupos como Gizelle Smith, Daddy Long Legs. 'The Allnighters', 'Los Estanques', 'Los Malinches', 'Volcanes' o 'Los Platillos volantes'.