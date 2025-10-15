Pacientes de cáncer de mama protagonizan la nueva campaña de la Asociación contra el Cáncer: 'Nos lo tomamos a pecho'

Imagen de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del 19 de octubre Día Mundial contra el Cáncer de Mama. - AECC

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, ha presentado su nueva campaña bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes que busca visibilizar la experiencia real de convivir con la enfermedad más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La campaña nace tras un proceso participativo en el que las pacientes compartieron sus vivencias en el entorno familiar, social, laboral y médico. El mensaje central -'Nos lo tomamos a pecho'- refleja la falta de comprensión que muchas sienten por parte de su entorno o de las propias instituciones sanitarias, y su deseo de que se reconozca la carga emocional, física y social del cáncer.

Durante la presentación en la sede ovetense de la AECC, han participado Yolanda Calero Torres, presidenta de la organización en Asturias; Julio González Zapico, vicepresidente; y el psico-oncólogo Martín Escandón Álvarez, junto a siete pacientes y supervivientes, que destacaron la importancia de dar voz a quienes enfrentan las secuelas de la enfermedad.

La pieza central de la campaña es un vídeo en el que familiares y allegados se dirigen directamente a las pacientes para mostrar empatía y reconocimiento. A través de testimonios emotivos, la campaña busca concienciar sobre la necesidad de acompañar y comprender mejor a las personas diagnosticadas.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la AECC, el 65% de las supervivientes teme una recaída, el 57% se preocupa por su aspecto físico y el 36% afirma tener una mala calidad de vida. Además, el 46% sufre dificultades en su vida sexual y uno de cada cuatro casos conlleva problemas económicos, especialmente entre las mujeres más jóvenes.

En 2024, 36.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de mama en España, y la AECC ofreció apoyo a 23.357 afectados (20.080 pacientes y 3.285 familiares). En Asturias, en el año 2024, 881 personas fueron diagnosticas de cáncer de mama, 172 personas menores de 50 años y la Asociación atendió a 301 nuevos casos, proporcionando servicios gratuitos de psicooncología, atención social, logopedia, nutrición y ejercicio oncológico.

Todos los servicios de la AECC son gratuitos y accesibles a través del teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas los 365 días del año.