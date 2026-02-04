Pacientes de cáncer piden una atención más humana e integral: "No somos solo un cuerpo al que hay que sanar"

Acto por el Día Mundial contra el Cáncer, en la plaza Mayor de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Gijón ha acogido este miércoles un acto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el que se ha reivindicado una atención "más humana e integral" para todos las personas que sufren esta enfermedad.

Así lo ha reclamado, a través de un manifiesto, una mujer de 48 años diagnosticada con un cáncer de mama en septiembre de 2024, María Rodríguez, en representación de la Asociación contra el Cáncer, y arropada por los grupos municipales y sociedad civil.

"No somos solo un cuerpo al que hay que sanar", ha advertido Rodríguez, quien ha incidido en la importancia de poder contar con un psicólogo desde el mismo momento en que te diagnostican la enfermedad. Así lo ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la lectura del manifiesto.

Rodríguez ha dicho ser consciente, eso sí, de que los médicos lo que quieren es cuidarles y mantenerles con vida, pero ha recalcado que a veces se olvida de que los pacientes tienen una familia, unas actividades laborales, una vida social, que va a generar un montón de necesidades y que, de repente, se van a parar durante un tiempo, durante un proceso que va a ser "bastante largo", ha remarcado.

"Entran en pausa y nos entran un montón de dudas y necesitamos cumplir esas necesidades", ha alertado, al tiempo que ha considerado que sería fundamental poder contar con algún tipo de Servicio de Ayuda a Domicilio.

Sobre su caso particular, ha explicado que el pasado diciembre terminó su sesión de tratamiento de inmunoterapia. Antes de eso, pasó por sesiones de quimio, una operación, radioterapia y también por unas terapias nuevas que llaman dirigidas o inmunoterapia. Ahora se está con revisiones, pendiente de la mamografía de control después de todo el proceso.

"Siempre quedan secuelas, hay efectos secundarios, hay que saber adaptarse a ellos, cómo vivir con ellos", ha reconocido al ser preguntada sobre cómo se encuentra. También ha confesado que el estado de ánimo a veces varía, pero en general se encuentra "bien".

Por otro lado, ha considerado fundamental el acudir a los controles rutinarios. De hecho, a ella se lo diagnosticaron en uno de ellos. Ha comentado, además, que amigas suyas que iban a posponer sus citas o incluso pensaban no ir, decidieron hacer las mamografías cuando se enteraron de su caso. "Hay que acudir porque es una cita médica que te puede salvar la vida", ha animado.

Rodríguez ha incidido en que cuando primero se detecte el cáncer hay muchísimas más probabilidades de supervivencia, o sea, mucho más rápido aplicar tratamientos, aplicar cirugía y mucho más rápido terminar con todo el proceso. "Y salir viva", ha apostillado.

Con respecto al acompañamiento psicológico durante el tratamiento, ha apuntado que cada uno afronta el diagnóstico como puede. "Todos tenemos papeletas y a mí me ha tocado ahora", ha indicado, a lo que ha recalcado que hay otra gente que se hunde "muchísimo" mientras que otra está muy valiente y muy fuerte durante todo el proceso "y luego al final se cae". Ha pedido, por ello, desde el primer momento, atención psicológica especializada en oncología.

Sobre esto último, ha dicho ser consciente de que en el sistema sanitario son tantos los pacientes que no hay suficientes recursos para ofrecer esta atención psicológica. Por ello ha visto tan importante el que ella haya podido acudir a la Asociación contra el Cáncer desde el primer momento para recibir esta atención.

En cuanto a disponer de una ayuda a domicilio durante el tratamiento, ha opinado que sería "ideal". "Si te ponen un tratamiento de quimioterapia, terminas cansadísimo, hay momentos en los que no eres persona, necesitas ayuda para que te hagan la comida o para que te limpien el hogar", ha explicado.

Especialmente, ha incidido en que después de la operación, las secuelas que te quedan y la movilidad ya no es la misma, unido a que te sientes más cansado con función a la medicación que tengas que tomar. "Se necesita ayuda, porque si no las cosas se van a hacer muy lento", ha insistido, a lo que ha remarcado que "también cambian las prioridades".

"Las prioridades se dieron la vuelta por un puñado de palabras, unas palabras que hemos escuchado hoy cerca de 800 personas en nuestro país que hemos recibido un diagnóstico de un cáncer", ha apuntado previamente Rodríguez, durante la lectura del manifiesto.

"Después de levantarse de aquella silla tras un diagnóstico que a veces cuesta comprender vienen situaciones como la negación, la incomprensión, el miedo o la incertidumbre", ha explicado.

De ahí que en el manifiesto se insista en que "escuchar nuestra voz, la voz del paciente debe ser una prioridad para en primer lugar entender y comprender, pero también para acompañar y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y su entorno".

Eso sí, han advertido, unido a ello, sobre que lo que sufre quien está su lado. "Humanizar también es apoyar a quienes cuidan, cuidar a los cuidadores, porque su bienestar es también el bienestar de la persona con cáncer", ha animado a reflexionar.

"Este 4 de febrero es una oportunidad para aminorar los obstáculos que los pacientes encontramos en nuestro proceso contra el cáncer a través de una red compacta y personalizada de atención, apoyo y más servicios a pacientes y familiares que respondan a nuestras necesidades", ha incidido Rodríguez en el manifiesto.