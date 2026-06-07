El PACO, preparado para su tercera temporada

Iván Fernández, en el PACO - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático de Corvera (PACO) ya se encuentra preparado para el inicio de su tercera temporada, con las instalaciones a punto y todos los servicios organizados para garantizar una apertura en las mejores condiciones para los usuarios, según ha informado el Ayuntamiento de Corvera.

"Consideramos prioritario ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes, por lo que estamos realizando un seguimiento de las previsiones meteorológicas para determinar el momento más adecuado para iniciar la temporada", ha explicado el alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante una visita realizada esta semana a las instalaciones.

La previsión inicial era abrir el Parque Acuático de Corvera durante el último fin de semana de mayo o el primero de junio. Sin embargo, las condiciones meteorológicas registradas durante el pasado fin de semana, así como las previsiones para los próximos días, han aconsejado posponer la apertura al público general.

No obstante, el PACO comenzará a recibir visitas de centros educativos. En concreto, el 9 de junio acudirán el Colegio Virgen Reina de Gijón, con un grupo de 27 personas, y el C.P. Germán Fernández Ramos de Oviedo, con 90 participantes. La previsión actual es que el parque abra de forma continuada a partir del fin de semana del 27 y 28 de junio, una vez que hayan terminado las clases en los colegios e institutos.

En cualquier caso, si las condiciones meteorológicas evolucionasen favorablemente, no se descarta adelantar la apertura un fin de semana previo. Durante los últimos días se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento, jardinería, pintura y acondicionamiento general con el objetivo de que el recinto presente su mejor imagen y ofrezca las máximas garantías de seguridad, comodidad y disfrute para los usuarios.

El recinto ocupa una superficie de 4.228 metros cuadrados y dispone de amplias zonas verdes de descanso, merendero, solárium, terraza con servicio de restauración y un área de piscinas con diversas instalaciones acuáticas. Además, cuenta con un aforo máximo de 650 personas.