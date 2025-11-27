Los padres de un niño de 3 años amputado piden soluciones para garantizar la atención y escolarización del menor

Pablo Aldecoa, padre de Mael, un niño de 3 años que perdió sus extremidades y el diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové. - EUROPA RESS

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El padre de Mael, un niño de tres años que perdió sus cuatro extremidades tras una sepsis meningocócica el pasado junio, ha expuesto este jueves las "trabas" con las que se está encontrando en su relación con la Administración para asegurar la atención, los apoyos y la escolarización del menor. Lo ha hecho en la Junta General acompañado por el diputado de Vox Javier Jové, quién ha afirmado que su grupo quiere servir de "instrumento" para visibilizar la situación de esta familia y de otras en circunstancias similares.

Pablo Aldecoa ha explicado que, después del proceso médico y de la rehabilitación, el principal obstáculo que afrontan ahora son los procedimientos administrativos. Según ha relatado, la familia ha tenido dificultades en áreas como Educación, Servicios Sociales, Sanidad, dependencia y discapacidad.

TRABAS BUROCRÁTICAS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

El menor estaba matriculado en mayo en el colegio público Begoña, en Gijón, pero tras la enfermedad los equipos técnicos les advirtieron de que el centro no es accesible.

La familia solicitó alternativas y apuntó al niño en el colegio Jacinto Benavente, ya que, según ha explicado Aldecoa, consideraron que contaba "con todo lo necesario" para su hijo. Sin embargo, según ha comentado, su traslado del expediente se condicionó inicialmente a que la familia renunciase por escrito a todas las ayudas, algo que rechazaron. Tras semanas de gestiones, el 31 de octubre recibieron autorización para el cambio de centro.

A pesar de ello, Aldecoa ha afirmado que la situación sigue sin resolverse por completo debido a los problemas de personal en el colegio Jacinto Benavente. En el centro "hay dos auxiliares, una con contrato temporal y otra de baja", y que "no dan abasto", ha detallado. Según el padre, que ejerce como docente, esta carencia afecta a más colegios y por lo que ha reclamado "más auxiliares, PT y AL" para atender al alumnado con necesidades.

Aldecoa ha comentado que también se han encontrado retrasos en los procedimientos de dependencia y discapacidad. "En la ley de dependencia hay dos años de espera. Mi hijo necesita ayuda. No puedo esperar dos años a recibir las ayudas", ha dicho. En este marco, ha hecho un llamamiento a la Administración: "Lo único que pido es humanidad, sentido común y dignidad".

Junto a esto, ha explicado que su hijo afronta el proceso con una "normalidad" que sorprendió incluso a la familia y ha agradecido la labor sanitaria recibida desde el primer día: "Fue impecable, lo hicieron todo al milímetro".

Por su parte, el diputado Javier Jové ha recordado que Vox criticó la semana pasada el "despilfarro de fondos públicos" y ha reclamado que se prioricen recursos para situaciones como la de Mael.

Según Jové, su grupo quiere facilitar que la familia pueda "explicar y denunciar la situación que sufren ellos, pero no solo ellos, sino otras muchas familias asturianas", y ha lamentado un "laberinto burocrático" que, a su juicio, impide respuestas ágiles en casos extraordinarios.