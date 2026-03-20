El Palacio del Marqués de Siero acoge una charla sobre la Vespa velutina dirigida a público general y profesionales

Junto A La Edil De Bienestar Animal, Rafael Bueno, Director Del Mercado Nacional De Ganados De Siero Y Eloy Álvarez, Del Centro De Alerta Y Control De Plagas Y Especies Invasoras De La Serpa. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Marqués de Pola de Siero acogerá el próximo 25 de marzo una charla informativa sobre la Vespa velutina. La iniciativa se enmarca en las acciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años y contempla la organización de dos sesiones diferenciadas: una dirigida al público general y otra específica para agricultores, apicultores, fruticultores y otros profesionales potencialmente afectados.

El técnico del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras de la Sociedad de Servicios del Principado, Eloy Álvarez, ha señalado que este año se dará continuidad a los trabajos de evaluación de la eficacia del trampeo como medida preventiva para frenar la proliferación de la especie. Álvarez ha explicado que se han elegido dos escenarios concretos: los concejos de Candamo y Las Regueras, y los de Siero y Noreña.

Según Álvarez, "en Siero hay aproximadamente unos cuatro nidos por kilómetro cuadrado de media, frente a un nido por kilómetro cuadrado que hay de forma global en Asturias". Por ello, han puesto "un trampeo a ocho trampas por kilómetro cuadrado, que es una densidad bastante alta" y esperan "reducir eso a la mitad".