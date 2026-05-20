El Palacio de Valdecarzana de Avilés debate este viernes sobre la IA con perfiles profesionales y jóvenes

Archivo - Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Valdecarzana de Avilés acogerá este viernes a las 19.00 horas, una mesa redonda titulada 'Inteligencia Artificial ¿Ayuda o reemplazo'. El objetivo de este acto es conocer visiones y perspectivas diversas acerca de la IA, de la mano de diferentes profesionales en activo, así como otras perspectivas jóvenes o más adultas.

Según ha explicado el Ayuntamiento, está previsto que intervengan Martha Azcúnaga, diseñadora gráfica; Julio de León, ingeniero en Informática experto en Administraciones Públicas; Manuel Escudero, integrante de la Asociación Amiganza; Marcos Álvarez, profesor en la Universidad de Oviedo; y Candela María Torres, estudiante del Bachillerato de Artes.

El acceso será gratuito previa inscripción a través del código QR incluido en la cartelería o en el formulario. La actividad está organizada por el Foro Joven de Debate, con el apoyo del Espacio Joven de Avilés y Branque Asociación Cultural.