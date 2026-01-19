Pañeda espera tener en abril el proyecto de reforma de las instalaciones deportivas de la Laboral

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, visita las instalaciones deportivas de la antigua Universidad Laboral que se van a reformar. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha avanzado este lunes que en las próximas semanas se procederá a la retirada de los lodos del agua de la piscina de la antigua Universidad Laboral para saber exactamente dónde está el tapón.

Una vez hecho esto, lo siguiente será la elaboración del proyecto, que se prevé que esté listo para finales de abril próximo. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la visita realizada a las instalaciones de la Laboral acompañado de los profesionales que redactarán el pliego del proyecto.

El edil ha recordado que todo esto forma parte de un plan de recuperación de la piscina y el complejo deportivo de la Laboral, que suman 14.000 metros cuadrados a reformar. Por el momento, se ha limpiado la zona y quitado también algunas pintadas.

Pañeda ha incidido en que, con base al proyecto, se verá las obras que hay que acometer en todo el complejo deportivo. El concejal ha señalado que no solo se van a rehabilitar y poner en funcionamiento las piscinas, sino que también se incluye la adaptación de los vestuarios, que ahora utilizan los clubes del fútbol. En este caso, ha adelantado que sería necesario ampliarlos.

Según el edil, las obras se realizarían por fases, a lo que ha remarcado que hay que tener en cuenta que las piscinas solo se pueden abrir para el verano.

En este sentido, ha apuntado que si las obras de lo que serían las zonas deportivas pueden estar antes, ya que estas se utilizarán todo el año, se empezará por ahí, aunque ha recalcado que quién determinará las fases será el proyecto. Dicho esto, ha insistido en que las piscinas desean tenerlas listas cuanto antes.