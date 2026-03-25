El Papa León XIV recibe a los jugadores del Real Oviedo en el Vaticano por el centenario del club

El papa León XIV recibe la camiseta del Real Oviedo de manos del capitan del equipo, Santi Cazorla, en la Plaza de San Pedro. - REAL OVIEDO

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este miércoles a los jugadores del Real Oviedo en Roma, con motivo del centenario del club, que se conmemora este jueves 26 de marzo.

El pontífice ha recibido en la Plaza de San Pedro del Vaticano a una representación de los jugadores, acompañados por el presidente del club, Martín Peláez, entrenadores y directivos del equipo, además del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, ha sido el encargado de entregar al Papa una camiseta del equipo, junto a la conmemorativa del centenario que le entregó Martín Peláez. El arzobispo le ha hecho entrega de una Santina de Covadonga de plata, y una Virgen de Guadalupe.