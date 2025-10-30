El Parador de Cangas de Onís acogerá los días 19 y 20 de noviembre un congreso internacional de turismo

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Cangas de Onís acogerá los días 19 y 20 de noviembre un congreso internacional sobre turismo. El complejo recibirá a especialistas, emprendedores y representantes institucionales para reflexionar sobre el futuro del modelo turístico, en un contexto marcado por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de Asturias, liderada por Gimena Llamedo, impulsa este encuentro para consolidar Asturias "como referente nacional e internacional en un turismo rural sostenible, innovador y competitivo, que refuerce la cohesión territorial y el arraigo poblacional, y que muestre al mundo una Asturias cercana, respetuosa y genuina".

Durante la presentación, celebrada este jueves en Cangas de Onís, Llamedo ha destacado que el encuentro llega "en un momento muy especial". "Celebramos los 40 años de la marca Asturias Paraíso Natural, que nació apostando por un modelo turístico distinto, basado en nuestros pueblos, nuestra naturaleza y nuestra gente", ha valorado.

"El turismo rural es mucho más que una actividad económica; es una manera de entender la vida, una forma de mantener vivo el territorio y de mostrar al mundo lo mejor de nosotros mismos", ha subrayado Llamedo.

Además, la vicepresidenta del Gobierno asturiano ha señalado que el congreso simboliza "una manera de hacer política turística dialogada con el sector, comprometida con el territorio y con visión de futuro", al tiempo que ha reafirmado la voluntad del Principado de seguir liderando el turismo rural en España "desde la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

El congreso abordará cuatro grandes ejes temáticos: el nuevo perfil del viajero rural y la adaptación del sector a sus expectativas sin perder autenticidad; la sostenibilidad y el valor del territorio, con experiencias que demuestran que el turismo puede ser también una herramienta de transformación social; la comercialización y el posicionamiento en un mercado global; y la inteligencia artificial y la digitalización, como aliadas del desarrollo rural y de la competitividad.

En las ponencias y mesas de debate participarán una treintena de personas expertas, entre ellas, el docente e investigador Eric López; Álex Rayón, CEO de Brain & Code; Solange Escure, directora nacional de Gîtes de France; Pedro Carreño, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, y el presidente de Segittur, Enrique Martínez. También se presentarán proyectos inspiradores, como Apadrina un Olivo, Allande Stars o Huella Positiva.

Como antesala al congreso, Turismo Asturias ha organizado tres viajes de familiarización dirigidos a agencias de viaje y turoperadores nacionales e internacionales, que recorrerán algunos de los enclaves más representativos del turismo rural asturiano.

Además, el 19 de noviembre por la mañana se celebrará en el Parador de Cangas de Onís un encuentro comercial entre empresas turísticas asturianas y una treintena de agencias procedentes de Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España.

El I Congreso Internacional de Turismo Rural forma parte de las actividades conmemorativas del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural.

Desde el Gobierno asturiano han destacado que los últimos datos de turismo rural publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han registrado el máximo histórico de llegada de turistas a Asturias para un mes de septiembre. Así, han indicado que el Principado alcanzó los 37.350 visitantes en el sector de turismo rural, lo que supone un 16,9% más que el año pasado, además de haber vuelto a superar el umbral de las 100.000 estancias (103.125) gracias a un incremento del 4,1% en este indicador.

Según han explicado desde el Ejecutivo, estos datos ya se incluyen las primeras activaciones de los bonos de descuento de turismo rural puestos en marcha por el Gobierno de Asturias, lo que contribuye a explicar la disparidad de datos con la España Verde. Así, el Principado es, junto a Euskadi, la única comunidad de la España Verde que crece en este segmento.