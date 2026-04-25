'Parar la guerra' pide en Asturias "solución dialogada" al conflicto de Oriente Próximo y el fin del genocidio en Gaza

Manifestación del movimiento 'Parar la guerra' en Oviedo. - MOVIMIENTO 'PARAR LA GUERRA'

OVIEDO/MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Parar la guerra' ha reclamado este sábado una "solución dialogada" al conflicto de Oriente Próximo y el fin del "genocidio" en Gaza, ha defendido la necesidad de una "alianza fraternal" contra las guerras y ha avisado de que seguirán protestando en las calles hasta conseguir la paz: "No vamos a parar hasta que las bombas paren".

Bajo el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza', el movimiento había convocado concentraciones en unas 200 poblaciones, entre ellas Oviedo, donde se han sumado más de un centenar de personas a la movilización. Además ha habido concentraciones en Gijón, Avilés, Mieres, Candás, Ribadesella, Pola de Laviana, Rioseco (Sobrescobio) y Campo de Caso.

El objetivo de estas movilizaciones es exigir el cese inmediato de los bombardeos y un alto el fuego definitivo en la guerra en Irán, el fin del genocidio en Palestina, el cese de los ataques en Líbano y el reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo palestino conforme a la legalidad internacional.

La segunda edición del manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio, no olvidar Gaza', presentada este jueves, cuenta con el respaldo de más de 250 organizaciones, miles de personalidades del ámbito cultural, político y social y más de 10.000 firmas ciudadanas procedentes de 15 países, según los datos de los organizadores.