El Parlamento asturiano pide al Gobierno que garantice la actividad industrial en Trubia

Minuto de silencio en la Junta General del Principado de Asturias - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una declaración institucional, acordada previamente en la Junta de Portavoces, relativa a las instalaciones en Asturias de Santa Bárbara Sistemas. En concreto, con el texto aprobado solicitan al Gobierno de España y al Ministerio de Defensa que impulsen "con la mayor urgencia posible" las actuaciones necesarias para hacer efectivo el inicio del programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) en la planta de Trubial.

La declaración señala "la importancia estratégica" de esa instalación "para el tejido industrial asturiano, tanto por su capacidad productiva y tecnológica como por su contribución al empleo y al desarrollo económico".

La Cámara asturiana ha manifestado su preocupación por los retrasos en la puesta en marcha del Programa Vehículo de Apoyo de Cadenas, señalando que "los sucesivos retrasos en su puesta en marcha están generando una creciente" incertidumbre "sobre la evolución de la actividad productiva y la estabilidad en el empleo" en una factoría que "cuenta con una plantilla de aproximadamente 730 trabajadores ", cifra que se eleva considerablemente si se incluye el tejido industrial empresarial vinculado a la cadena de valor.

La institución ha enfatizado que, aunque es necesario resolver "las cuestiones técnicas, económicas y administrativas pendientes se resuelvan con el rigor y las garantías exigibles", también debe hacerse "con la máxima diligencia", teniendo en cuenta que "la progresiva finalización de otros programas industriales puede dar lugar a situaciones de reducción de actividad que afecten a la estabilidad de la factoría y de su industria auxiliar".

La Junta General ha considerado "especialmente conveniente que las decisiones necesarias para su puesta en marcha puedan adoptarse antes de la próxima cita electoral, evitando que los tiempos derivados de la constitución de un nuevo Gobierno" introduzcan demoras adicionales en un proyecto que resulta "de gran importancia para el futuro industrial y laboral del Principado de Asturias".

Finalmente, la Cámara asturiana ha reafirmado "su compromiso con la defensa del empleo industrial en Asturias, el mantenimiento de las capacidades productivas de la fábrica de Trubia y la colaboración institucional necesaria para proporcionar incertidumbre y estabilidad a sus trabajadores y trabajadoras, así como al conjunto de las empresas auxiliares vinculadas".

Por otro lado, la sesión plenaria de este viernes ha comenzado con un minuto de silencio que los diputados han guardado en señal de repulsa al asesinato de una mujer este jueves en Gijón.