Parlamento asturiano reivindica su "firme compromiso" con la erradicación de la violencia sobre la mujer por el 25N

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha acordado una declaración que reivindica su "firme compromiso democrático" con la erradicación de la violencia sobre la mujer.

El texto, que ha sido rechazado por Vox, destaca el 25 de noviembre como una fecha que "interpela de manera profunda a nuestra sociedad". "Es un día de memoria, de denuncia y de firme compromiso democrático", han remarcado los portavoces, quienes han tenido un recuerdo para "todas las mujeres asesinadas por la violencia machista". También han mostrado su apoyo a las supervivientes y a sus familias, y han reafirmado "la determinación colectiva de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas de Asturias y del conjunto del país".

"La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Es una violación de los derechos humanos, un ataque a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres", destaca el Parlamento autonómico.

Se trata, agregan los portavoces, de "una auténtica y profunda violencia estructural --que se manifiesta en múltiples violencias, en plural-- ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo". "No se trata de un fenómeno aislado, es un problema de Estado que exige una respuesta firme y sostenida. Combatirla no es solo una responsabilidad política: es un imperativo ético", han agregado.

RENOVACIÓN "DECISIVA" DEL PACTO DE ESTADO

La Junta General recuerda en su Declaración que este año se produce un acontecimiento "decisivo", la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados con un amplio respaldo parlamentario.

Este nuevo acuerdo amplía las medidas de 290 a 462, incorpora nuevas formas de violencia --como la económica, la digital o la vicaria-- y respuestas específicas a nuevas formas de violencia y desigualdad, reforzando además su dotación presupuestaria hasta los 1500 millones de euros para los próximos cinco años.

"Creemos que se debe seguir reforzando la atención integral a las mujeres que sufren violencia machista, ampliar la formación especializada de los y las profesionales y asegurar que el pacto de Estado se implemente de manera efectiva en Asturias, donde desde hace décadas se mantiene una trayectoria sólida en materia de igualdad", han resaltado.

"QUEDA MUCHO POR HACER"

El texto aporta las cifras de la violencia sobre la mujer. "49 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en España en 2024 y 38 han sido asesinadas en lo que va de año; tres de ellas, en Asturias", detalla. Además, desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas.

"Son cifras insoportables que nos obligan a encontrar respuestas eficaces contra un mal que muta y adopta nuevas y pavorosas caras", refleja el texto.

"Hoy, como cada 25 de noviembre, la Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias se une al llamamiento de Naciones Unidas y renueva un compromiso que es político, pero también profundamente social: no retroceder ni un milímetro. Porque es posible -y es nuestra obligación- acabar con la violencia contra las mujeres", concluye el texto.