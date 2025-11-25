Vox reclama acabar con políticas basadas en la "ideología de género" y más medidas de protección para las mujeres

Archivo - Diputados del Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias ha presentado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre. La propuesta exige acabar con las políticas actuales basadas en la "ideología de género" y reclama medidas alternativas que prioricen la seguridad, la dignidad y la libertad de todas las mujeres españolas.

La declaración de Vox, que ha registrado en la Junta General como alternativa a la aprobada por el resto de fuerzas políticas del parlamento asturiano, pone el foco en el "fracaso" de las leyes feministas y del modelo vigente de protección de las mujeres frente a la violencia.

El documento subraya que la inseguridad ha aumentado en las calles de España, atribuyendo este fenómeno al incremento de la inmigración procedente de culturas consideradas "incompatibles con la igualdad" como la islámica, así como al gasto público dirigido a asociaciones y "campañas ideologizadas".

La formación reclama la revisión del sistema COMETA, una auditoría externa de los fondos destinados a igualdad, y propone la derogación de leyes basadas en la identidad de género. El texto exige que ninguna norma permita a hombres acceder a espacios de intimidad femeninos, competiciones deportivas o plazas reservadas para mujeres, abogando por derogar la Ley Trans y toda normativa "que niegue el sexo biológico".

Finalmente, Vox solicita la redirección de los recursos públicos hacia la atención directa a las víctimas y el refuerzo policial y judicial, así como la protección de las víctimas.

"Creemos que es deber y responsabilidad de los representantes públicos promover la vuelta de la seguridad a nuestras calles, la concordia y el respeto entre españoles y especialmente en los hogares, alejarnos de la política del odio y la división promovida desde distintas administraciones y destinar el dinero de nuestros compatriotas en solucionar sus verdaderos problemas y no en gasto que sólo beneficia a la industria política y del género", han dicho.