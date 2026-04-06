El paro baja en 807 personas en marzo en Asturias hasta los 51.435 desempleados

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OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 807 personas en marzo en Asturias en relación al mes anterior (-1,5%) hasta los 51.435 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de marzo, se acumulan ya dos meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Asturias (23 veces) mientras que ha subido en 3 ocasiones..

En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.172 parados, lo que supone un 5,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 775 menos (-1.99%); Industria, 59 menos (-1.63%); Construcción, 22 menos (-0.65%); Agricultura, 10 menos (-1.19%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 59 más (+1.1%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (38266), Sin empleo anterior (5434), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (830), Construcción (3338), Industria (3567).

En cuanto a sexos, de los 51.435 desempleados registrados en marzo, 30.105 fueron mujeres, 466 menos (-1,5%) y 21.330, hombres, lo que supone un descenso de 341 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,6%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 69 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 738 desempleados (-1,53%).

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 19.701 contratos en Asturias, un 9,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 7.132 fueron contratos indefinidos, cifra un 18,9% superior a la de marzo del año anterior y 12.569, contratos temporales (un 4,3% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 63,8% fue temporal (frente a un 65,96% del mes anterior) y un 36,2%, indefinidos (el mes precedente fue un 34,04%).