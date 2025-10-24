El paro sube en 1.600 personas en el tercer trimestre en Asturias y se destruyen 8.200 empleos

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 1.600 personas en Asturias durante el tercer trimestre hasta los 42.800 desempleados, un 3,9% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 9,03%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Asturias (15 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2020.

En el tercer trimestre se destruyeron en Asturias 8.200 puestos de trabajo (1,9% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 431.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 473.800 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 6.500 personas (1,35%).

En el último año el paro se ha reducido en 300 personas (-0,7%) en Asturias y se han creado 9.100 empleos (+2,2%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 8.800 personas (1,9%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 1.700 mujeres (+8,3%), frente a un avance del paro masculino de 200 parados (+1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 22.300 y la tasa de paro femenino en el 9,85% . Por su parte, 20.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,28%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias aumentó en 700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,34%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 11.500 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 4.200 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 364.500 personas, de los que 308.400 tenían contrato indefinido (el 84,61%) y 56.100, temporal (el 15,39%).

La destrucción de empleo en el tercer trimestre en Asturias fue mayor en el sector privado, que destruyó 7.700 puestos de trabajo, un 2,16% menos, hasta un total de 348.000 ocupados. Por su lado, el sector público, se redujo en 400 empleos, un -0,48% menos más que en el trimestre anterior hasta 83.100 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 2.400 personas en el tercer trimestre (-0,63%) en la comunidad hasta los 378.200 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 5.700 (-9,74%), hasta sumar 52.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 900 menos (-36%); Industria, 400 menos (-20%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 200 menos (-0,97%), mientras que se incrementó en Servicios, 2.700 más (+16,88%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...