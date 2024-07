El Parque Acuático de Corvera PACO abre sus puertas este jueves

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 1 de agosto abrirá sus puertas el Parque Acuático de Corvera PACO, que este año permanecerá abierto al público hasta el 5 de septiembre de lunes a domingo, en horario de 11.30 a 20.15 horas. El Ayuntamiento de Corvera pone en servicio así el equipamiento lúdico en el que se han invertido 1,3 millones de euros.

El PACO, con acceso desde el final de la calle Miguel Ángel Blanco de Las Vegas, ocupa una superficie de 4.228 m2. El equipamiento incluye zonas verdes de descanso, merendero, solárium, terraza con servicio de restauración y el área de piscinas con diferentes instalaciones acuáticas.

El parque abre mañana con un aforo para 519 personas, que tras la apertura de una zona verde que aún permanecerá cerrada al público, se ampliará hasta 551.

El PACO dispone de cinco toboganes: tres pistas paralelas de 22 metros de longitud y una caída de 5,6 metros; un tobogán en espiral con la misma caída y una longitud de 44 metros y otro tobogán cerrado o tubo con 7,5 metros de caída y 26 metros de longitud. Todos los toboganes finalizan en una piscina de 145 metros cuadrados anexa a otra de mayor calado destinada al baño.

La altura mínima que deben tener las personas usuarias para la utilización de estos toboganes es de 1,20 metros, siendo obligatorio que los/as menores de 10 años estén acompañados/as de una persona mayor de edad.

La zona de piscinas incluye además un área para juegos acuáticos infantiles de chorros de agua: uno con forma de delfín; otro con forma de pez; otros dos con forma de palmera –una de ellas con un cubo de agua con forma de coco incorporado- y otro imitando una tabla de surf. Hay además dos arcos acuáticos de suelo con pulverización de agua y otros tres con chorros verticales.

El área acuática infantil se completa con una torre con dos toboganes y tres juegos de agua con una altura total de 4,44 metros.

No hay venta anticipada de entradas individuales, éstas se ponen a la venta para cada jornada de forma on line a las 9:00 horas del mismo día y presencialmente en taquilla a las 11:30 horas. Para adquirir bonos es imprescindible previamente darse de alta en el sistema de compra on line, lo que debe hacerse presencialmente en la taquilla del propio PACO o en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas (sólo es necesario darse de alta la primera vez que se vayan a adquirir bonos).

Una vez dada de alta la persona usuaria en el sistema, ya se pueden adquirir bonos tanto on line como en taquilla, pero las entradas de cada bono se deben canjear para cada jornada, sujetas a las mismas condiciones que las entradas individuales. Es posible canjear las entradas de los bonos de forma telemática. Cada bono dispone de un código que el sistema de expedición solicitará en el momento de canjear la/a entrada/s del día.

Los bonos no son personales, por lo que un mismo bono puede ser canjeado por varias personas –dentro de la misma categoría de entrada- incluso en un mismo día. Se puede entrar y salir de las instalaciones en el día cuantas veces se desee conservando la entrada.