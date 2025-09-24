El Parque Comercial Ronda Roces abrirá en Gijón el 4 de octubre con música y animación infantil

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Parque Comercial Ronda Roces de Gijón abrirá sus puertas el próximo sábado 4 de octubre de la mano de la gestora Nhood, que incluirá música en directo, animación infantil y propuestas para todas las edades.

Ubicado en la Avenida de Oviedo, junto al Alcampo, el complejo abrirá desde las 13.00 hasta las 19.30 horas y ofrecerá actividades gratuitas, sujetas a aforo limitado por orden de llegada. La cita marcará el inicio de una nueva etapa en el barrio de Roces, con un espacio diseñado para el disfrute familiar y vecinal, que busca integrar comercio, ocio y servicios en un entorno urbano regenerado.

El parque ya cuenta con firmas como McDonald's, con zona infantil y servicio McAuto, Kiwoko, especializada en el cuidado animal, Action, con productos de decoración y hogar, y MediaMarkt. Esta oferta comercial se completará con nuevas aperturas en las próximas semanas.

El proyecto, en el que Nhood ha trabajado desde 2017, ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad e integración urbana, y cuenta con certificaciones como BREEAM en diseño y una preevaluación de accesibilidad AIS.

El programa de actividades previsto para el 4 de octubre arrancará a las 13.00 horas con una zona infantil con hinchables y pintacaras, en funcionamiento durante toda la jornada. A ello se sumará una sesión vermut con concierto de Jorge Colsa & Gema Bravo, acompañada de degustaciones, así como espectáculos culturales como el show de magia de Jon Ander y la representación teatral 'Los Pintores'.

También habrá animación musical con sesiones de DJ y una Holi Party como cierre, además de puestos de palomitas, algodón de azúcar y helados.