El Parque de la Vida de Luarca para su actividad el día 27 para estudiar su cierre definitivo

Archivo - Parque de la Vida , en Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

VALDÉS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Vida de Luarca cerrará sus puertas el 27 de septiembre de forma indefinida ante lo que su director, Luis Laria, ha calificado de "absoluto desprecio administrativo" y "desconsideración manifiesta" por parte de los responsables de promocionar las actividades del recinto.

El director del espacio expositivo, Luis Laria, ha anunciado a través de su cuenta en la red social Facebook este cese de actividad. En su mensaje, ha aclarado que no se refiere a subvenciones ni ayudas económicas, las cuales asegura que no acepta. Laria ha señalado que el parque meditará su futuro durante el periodo de cierre indefinido, una reflexión que podría derivar en el "cierre definitivo" de las instalaciones.

"He llegado a una etapa de mi vida en la que debo de pensar en mi y en las personas que me ayudan constantemente. Por desgracia este cese conlleva también el cese de la recuperación de animales como estamos haciendo", ha añadido.

De confirmarse la clausura permanente, la dirección ha avanzado que el equipamiento y el material museístico --que en muchos casos ha definido como único-- serán donados, cedidos o compartidos con otros museos de ámbito nacional o internacional.