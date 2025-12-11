La patronal de la construcción reclama ajustar el módulo de la VPO a los costes reales

Asamblea General de CAC-Asprocon en Gijón. - CAC-ASPROCON

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, ha asegurado este jueves que "no es cierto que subir el módulo de la vivienda protegida tenga que afectar al comprador", al defender que la actualización debe ajustarse a los costes reales de construcción --materiales, energía o convenios laborales--, mientras que el precio final de la VPO "debe incorporar las políticas públicas de vivienda".

Durante la clausura de la Asamblea General de la patronal en Gijón, García ha recordado que "la propia Administración cifra en unos 200.000 euros el coste de edificar una vivienda protegida en Asturias" y ha advertido de que "mantener un módulo desfasado obliga a las empresas a trabajar a pérdidas".

García ha reclamado que se cumpla el compromiso de destinar el 3% del presupuesto regional a conservación y mantenimiento de infraestructuras y ha subrayado que la inversión pública "además de crecer, debe ser eficaz". Ha destacado asimismo el modelo de planificación estable en el Occidente asturiano como referencia para toda la región.

El presidente de CAC-Asprocon ha reivindicado el papel del sector en la concertación social, destacando que la prioridad de la patronal es aportar propuestas "rigurosas y técnicamente solventes" en favor del interés general. "La base de la confianza es el cumplimiento de los acuerdos", ha señalado, apelando a un diálogo institucional basado en el rigor y el respeto.

Uno de los asuntos que ha calificado de "alarmante" es el auge del absentismo laboral, recordando que las bajas médicas han crecido un 43% en cinco años, con efectos directos sobre la productividad y la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Ha reclamado por ello una respuesta coordinada entre administraciones, mutuas y sistema sanitario que permita analizar las causas y abordar el problema con eficacia.

García ha reiterado también el compromiso del sector con la seguridad y la prevención, rechazando "lecturas simplistas" tras accidentes graves y defendiendo el esfuerzo constante de las empresas en formación, mejora de condiciones laborales y colaboración con el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y FADE.

Asimismo, ha alertado de que los fenómenos climáticos extremos ya están impactando en las infraestructuras del Principado y ha exigido incorporar nuevos materiales, tecnología y soluciones constructivas bajo criterios realistas. En materia urbanística, ha denunciado que los retrasos y duplicidades administrativas siguen encareciendo la vivienda. "Las licencias se eternizan y las administraciones no se coordinan", ha afirmado. Garvía ha valorado la ley de simplificación como un "avance" y ha animado a utilizar herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para agilizar la gestión.

El presidente de la patronal ha anunciado además que CAC-Asprocon impulsará la formación especializada mediante la creación de un máster en urbanismo junto a la Universidad de Nebrija y que estudia ampliar la captación de trabajadores en países de habla hispana, tras la experiencia piloto en Paraguay.