La patronal del textil asegura que el preacuerdo firmado supone una mejora para los profesionales del sector

Archivo - Tienda de ropa - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Ante las reacciones a la firma del preacuerdo del Convenio Estatal de Grandes Cadenas Comercio Textil, desde la patronal, Asociación Retail Textil España, ARTE, dicho preacuerdo supone "un avance significativo en la ordenación del sector de comercio textil, al establecer un marco común más homogéneo y una base sólida sobre la que continuar trabajando en las próximas semanas con el objetivo de completar su contenido y proceder a su firma definitiva".

ARTE hace estas explicaciones tras el anuncio de UGT de una huelga el próximo 23 de mayo en las grandes cadenas del comercio textil y del calzado en toda España, que en Asturias irá acompañada de una manifestación en Oviedo, en protesta por el preacuerdo del primer convenio estatal del sector, que el sindicato rechaza al considerar que supone una pérdida de derechos laborales.

Por su parte la patronal considera que es "legítimo y necesario que todas las personas profesionales del sector dispongan de información veraz y rigurosa sobre las materias cerradas en preacuerdo alcanzado.

Así explican que además de definir 6 categorías profesionales homogéneas para todo el territorio nacional, el texto incorpora diversas mejoras en las condiciones de trabajo de las plantillas, lo que a su juicio "deja patente el esfuerzo negociador del sector para seguir avanzando en su profesionalización y revalorizar el comercio textil".

"Desde ARTE, como promotores de esta negociación, queremos incidir en que la creación de un convenio estatal siempre la ha hemos abordado para definir un marco común de referencia que elimine las desigualdades y que promueva la igualdad de las personas trabajadoras de nuestro sector", indican.

Añaden además que entre las materias claves ya firmadas en el preacuerdo, se han establecido la garantía de que ninguna persona trabajadora del sector sufra pérdida alguna en sus condiciones salariales; la reducción progresiva de la jornada laboral anual en 50 horas. La actual jornada media de 1.790 horas pasa a 1.770 horas en 2026, 1.760 en 2027 y 1.740 en 2028; el descanso semanal de dos días, como norma general o la mejora de la contratación a tiempo parcial garantizando un mínimo de 24 horas semanales de contratación.

Para la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, lLos puntos ya fijados en el preacuerdo no sólo suponen una mejora significativa de las condiciones laborales para un colectivo de más de 100.000 personas en toda España, sino que además establecen garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.

"No debemos olvidar que cualquier empresa del sector podrá mejorar lo que se estipule en el convenio final o mantener las condiciones donde ya sean superiores a las estipuladas en este preacuerdo", indicó.