UGT llama a la huelga el 23 de mayo en el comercio textil y del calzado con una manifestación en Oviedo

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OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado una huelga el próximo 23 de mayo en las grandes cadenas del comercio textil y del calzado en toda España, que en Asturias irá acompañada de una manifestación en Oviedo, en protesta por el preacuerdo del primer convenio estatal del sector, que el sindicato rechaza al considerar que supone una pérdida de derechos laborales.

La organización sindical extiende el llamamiento en Asturias a las plantillas de empresas integradas en la patronal ARTE, que agrupa a firmas como Inditex, Mango, Primark, H&M, Tendam-Cortefiel, JD o Sprinter, entre otras.

El conflicto surge tras la firma del preacuerdo del primer convenio estatal del sector, suscrito por la patronal ARTE junto a CCOO y FETICO, que UGT critica al entender que implica un retroceso respecto al convenio de comercio vigente en Asturias.

En este sentido, el sindicato sostiene que el nuevo marco estatal supondrá una "pérdida flagrante" de derechos y ha calificado la situación como un "hachazo" a las condiciones laborales del sector.

La manifestación en Oviedo saldrá el sábado 23 de mayo a las 12.00 horas de la calle Uría, frente a Zara, y recorrerá el centro de la ciudad hasta finalizar en la calle Campoamor.