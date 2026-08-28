El Patronato Deportivo Municipal aprueba un presupuesto de 5,74 millones para 2027

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, visita el gimnasio del polideportivo de Pola de Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero ha aprobado este viernes el presupuesto del organismo autónomo para 2027, que asciende a 5.744.795 euros, un 3,2 por ciento más que el ejercicio anterior, según han informado el alcalde, Ángel García, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.

El capítulo de inversiones contará con 104.000 euros, de los que 40.000 se destinarán a reparar el vaso pequeño de la piscina exterior de Lugones, 60.000 a la adquisición de máquinas de gimnasio y 4.000 a nuevo mobiliario y equipamiento informático.

La transferencia anual del Ayuntamiento al organismo autónomo para garantizar su funcionamiento será de 3.397.000 euros, 31.000 euros menos que en el ejercicio anterior. El alcalde ha atribuido esta reducción a la gestión del PDM y ha destacado que el número de abonados supera ya los 10.000.

Asimismo, las subvenciones destinadas a clubes y equipos deportivos aumentarán en 20.000 euros y alcanzarán los 144.942 euros.

El PDM cuenta actualmente con una plantilla de 56 trabajadores, 10.587 abonados y 36 instalaciones repartidas por todo el concejo.

García ha recordado que, para poder llevar al Pleno los presupuestos municipales de 2027, los dos organismos autónomos del Ayuntamiento, el Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura, deben aprobar previamente sus respectivas cuentas en sus correspondientes consejos rectores.